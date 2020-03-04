Зеленський пропонує Раді призначити прем'єром Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави вніс до парламенту відповідне подання

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді призначити новим прем'єр-міністром Дениса Шмигаля. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Відзначимо, подання глави держави повинен розглянути профільний комітет і дати по ньому висновок.

Підкреслимо, на даний момент текст документа відсутня. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Так, трохи пізніше текст постанови був оприлюднений.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 114 Конституції України Верховна рада постановляє: призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду прем'єр-міністра України", - сказано в проекті.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

До слова, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Корнієнко заявив, що на окремі посади в Кабінеті міністрів України в партії "Слуга народу" розглядають кілька кандидатів.

Так, у середу, 4 березня, на вимогу Зеленського в Раді відбудеться позачергове пленарне засідання, де і проголосують кадрові зміни в уряді.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку, і вона вже надійшла до Верховної ради. Також сьогодні було опубліковано заяву Гончарука про відставку.

Крім того, в Раду внесли постанову про відставку прем'єра Олексія Гончарука. Профільний комітет уже рекомендував парламенту її схвалити.