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Новий напад Росії Україна буде "відбивати чим є", - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий напад армії Росії, озброєної новітньою зброєю, Україна буде "відбивати чим є". Щоб цього не сталося, потрібно зміцнити обороноздатність країни.

Про це на брифінгу з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо Путін (президент РФ - ред.) почне нову фазу війни, то російська армія, озброєна новітньою зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що маємо в розпорядженні. Це буде нова жахлива реальність, з якою нам доведеться зіткнутися", - сказав Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що до нового нападу Росії на Україну не відбудеться. "Ніхто не пошкодує, що Україні не допомогли зміцнити оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати", - додав він.

Кулеба висловив подяку Маасу за те, що Німеччина зосереджує увагу на політичному врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі. "Ми сподіваємося, що ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати території політичним шляхом", - уточнив міністр.

Нагадаємо, на прес-конференції Маас заявив, що Німеччина не буде постачати зброю Україні. За його словами, такі постачання могли б поставити хрест на ефективності нормандського формату.

Зазначимо, в Україні з'явилася Стратегія зовнішньополітичної діяльності України, яка передбачає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії і виплати репарацій. Тільки тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування.

Як повідомляло РБК-Україна, Дмитро Кулеба, будучи віце-прем'єром, говорив, що фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Росія відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації.

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