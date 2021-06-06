У Німеччині лідер "Зелених" виступив за постачання зброї Україні

Лідер "Зелених" Німеччини Роберт Габек виступив за те, щоб постачати зброю Україні. Він розкритикував уряд за небажання підтримати Україну в цьому питанні.

За словами політика, Німеччина постачає танки, ракетні частини і підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну в Ємені. В результаті ця війна є однією з найбільших гуманітарних катастроф сучасності.

Він зазначив, що краще б ці зусилля уряд зосередив на Україні, оскільки саме ця країна зазнала нападу і потребує допомоги.

"Україні, що зазнала нападу, не постачають ні транспорт для перевезення поранених, ні прилади для розмінування, ні списані позашляховики або прилади нічного бачення. Я не розумію, як такою політикою можна ще й хвалитися", - сказав Габек в інтерв'ю.