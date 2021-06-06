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У Німеччині лідер "Зелених" виступив за постачання зброї Україні

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Німеччина, Неділя 06 червня 2021 17:50
У Німеччині лідер "Зелених" виступив за постачання зброї Україні Фото: Роберт Габек, Лідер Зелених Німеччини (instagram.com/robert.habeck/)
Автор: Наталья Скороход

Лідер "Зелених" Німеччини Роберт Габек виступив за те, щоб постачати зброю Україні. Він розкритикував уряд за небажання підтримати Україну в цьому питанні.

Про це повідомляти Spiegel.

За словами політика, Німеччина постачає танки, ракетні частини і підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну в Ємені. В результаті ця війна є однією з найбільших гуманітарних катастроф сучасності.

Він зазначив, що краще б ці зусилля уряд зосередив на Україні, оскільки саме ця країна зазнала нападу і потребує допомоги.

"Україні, що зазнала нападу, не постачають ні транспорт для перевезення поранених, ні прилади для розмінування, ні списані позашляховики або прилади нічного бачення. Я не розумію, як такою політикою можна ще й хвалитися", - сказав Габек в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона не постачала Україні ніякої військової допомоги, хоча могла б. На думку українського лідера, ця країна зробила недостатньо.

Раніше повідомлялося, що Україна надала Німеччині список озброєння, яке вона хотіла б отримати для захисту в Чорному морі. Однак у Німеччині виступили проти.

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