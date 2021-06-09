Україна має намір вимагати репарації від Росії
Стратегія зовнішньополітичної діяльності України припускає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії та виплати репарацій. Тільки тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування.
Про це йдеться в стратегії, яка була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.
У документі закріплено, що Україна у своїй зовнішній політиці на російському напрямку буде домагатися припинення збройного конфлікту і повернення тимчасово окупованих територій. При цьому передбачається, що це відбудеться не скоро, і до цього Київ прагнутиие скоротити залежність від торгівлі з Москвою.
"Очевидними умовами перегляду відносин з Російською Федерацією і переходу від конфронтації до "мирного співіснування" повинні бути припинення РФ агресії проти України і повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, заподіяну України внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України ", - йдеться в документі.
Фото: Стратегія зовнішньополітичної діяльності України
Нагадаємо, раніше нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, будучи віце-прем'єром, говорив, що фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Росія відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації.
У президента Росії Володимира Путіна у відповідь говорили, що Москва може виділити гроші на відновлення Донбасу, однак це залежить шляхів врегулювання конфлікту.