ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна має намір вимагати репарації від Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 09 червня 2021 15:43
Україна має намір вимагати репарації від Росії Фото: українська сторона вимагатиме від Росії репарації за війну (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України припускає, що перегляд відносин з Росією можливий після припинення збройної агресії та виплати репарацій. Тільки тоді Київ готовий перейти до політики мирного співіснування.

Про це йдеться в стратегії, яка була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

У документі закріплено, що Україна у своїй зовнішній політиці на російському напрямку буде домагатися припинення збройного конфлікту і повернення тимчасово окупованих територій. При цьому передбачається, що це відбудеться не скоро, і до цього Київ прагнутиие скоротити залежність від торгівлі з Москвою.

"Очевидними умовами перегляду відносин з Російською Федерацією і переходу від конфронтації до "мирного співіснування" повинні бути припинення РФ агресії проти України і повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, заподіяну України внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України ", - йдеться в документі.

Фото: Стратегія зовнішньополітичної діяльності України

Нагадаємо, раніше нинішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, будучи віце-прем'єром, говорив, що фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Росія відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації.

У президента Росії Володимира Путіна у відповідь говорили, що Москва може виділити гроші на відновлення Донбасу, однак це залежить шляхів врегулювання конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Україна Донбас Крим Компенсация
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна