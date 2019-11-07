Кулеба: у фіналі війни Росія виплачуватиме компенсації Україні

Фото: Дмитро Кулеба (uacrisis.org)

У Кабміні також не виключають, що Росію зобов'яжуть відновлювати Донбас

Фінал війни на Донбасі полягатиме в тому, що Російська Федерація відновить зруйновані території або виплатить Україні компенсації. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає у Twitter журналіст Євген Солонина.

Кулеба підкреслив, що Україна продовжує залучати кошти Європейського союзу на відновлення визволеної частини Донецької та Луганської областей.

"Бо там і до 2014 мало що робилося. Але впевнений: фінал нашої війни з Росією полягатиме в тому, що вона відновлюватиме окуповані території або виплачуватиме компенсації", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу. У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ може виділити гроші на відбудову Донбасу, проте це залежить від того, яким шляхом піде врегулювання в регіоні.

Раніше також повідомлялося, що Австрія виділила черговий транш на розмінування Донбасу.