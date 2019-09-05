Новий італійський уряд прийняв присягу

Фото: прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (quirinale.it)

Майже половина міністрів ніколи не працювали в уряді

У четвер вранці, 5 вересня, в римському Квірінальському палаці нове уряд Італії прийняло присягу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Зазначається, що 12 з 21 міністра ніколи не займали урядових посад. У новому уряді більшість міністрів з південної частини країни - 11 міністрів з півдня, 8 з півночі, 2 з Риму.

У складі нового уряду Італії 10 чоловік, які представляють партію "Рух 5 зірок", а 9 міністрів представляють Демократичну партію.

Також повідомляється, що в новому уряді не буде Маттео Сальвіні, який раніше займав посаду глави МВС. 10 вересня в Сенаті має відбутися голосування за довіру новому уряду, а сьогодні відбудеться перший Рада міністрів.

Президент Італії Серджо Маттарелла, що в найближчі дні представити свою програму.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що новий уряд присвятить "кращу енергію, навички і пристрасть до того, щоб зробити Італію краще в інтересах усіх громадян з півночі на південь".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні, якого звинувачують у зв'язках з Росією, заявив, що в парламенті немає коаліції і зажадав дострокових виборів.

У серпні Конте оголосив, що йде у відставку і звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій Сальвіні, назвавши його опортуністом.

Четвертого вересня дві партії досягли коаліційної угоди, затвердивши склад нового уряду, який очолив Конте.