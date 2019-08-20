Прем'єр-міністр Італії оголосив про відставку

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Джозеппе Конте йде у відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Крім того, він заявив, що робота його уряду закінчується.

"Дорогі друзі з руху "5 зірок" (одна з двох правлячих партій, - ред.) на цьому закінчується робота нашого уряду. По завершенні цього засідання я передам офіційно прохання про відставку в руки президента Серджо Маттареллы", - заявив Конте.

Крім того, Конте звинуватив у безвідповідальності свого заступника - міністра внутрішніх справ і лідера однієї з двох правлячих партій ("Ліги", - ред.) - Маттео Сальвини, назвавши його опортуністом.

"Скажу, що міністр внутрішніх справ порушив свої зобов'язання, переслідує особисті інтереси та інтереси своєї партії, виявляючи політичну безвідповідальність", - заявив Конте.

Він вказав, що після успіху на виборах у Європарламент у травні, на яких "Ліга" отримала 34%, Сальвіні "шукав привід для кризи".

Конте викрив Сальвини в неповазі до парламенту, оскільки той робить свої заяви, що ведуть до тяжких наслідків", на площах і в соціальних мережах. Прем'єр-міністр також пригадав заступнику відмова виступити в парламенті по справі про передбачуване фінансування "Ліги" з Російської Федерації, у зв'язку з чим зараз ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Ради міністрів Італії, федеральний секретар правопопулістської партії "Ліга" закликав до дострокових виборів у парламент країни, заявивши про відсутність більшості в парламенті. Сальвини висловив впевненість у відсутності більшості в парламенті і заявив, що нове голосування - єдина альтернатива коаліції з популістським рухом "5 зірок".

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в Римі заявив, що Італія працює над скасуванням санкцій Європейського союзу проти Росії, і що відносини між країнами в "прекрасному стані".