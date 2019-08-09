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В Італії вимагають дострокових виборів

Новини » Політика    09.08.2019 - 07:01
В Італії вимагають дострокових виборів
Фото: Маттео Сальвіні (facebook.com)

Віце-прем'єр Сальвіні заявив про відсутність більшості в парламенті

Заступник голови Ради міністрів Італії, федеральний секретар правопопулістської партії "Ліга" закликав до дострокових виборів у парламент країни, заявивши про відсутність більшості в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Stampa.

На думку Сальвіні, у нинішній ситуації альтернативи виборам немає.

"Ми не хочемо додаткових місць у парламенті або міністерських позицій, не хочемо перестановок або технічного уряду: на зміну цьому уряду можуть прийти тільки вибори", - заявив віце-прем'єра.

Сальвіні наполягає, щоб прем'єр-міністр Джузеппе Конте скликав голосування в парламенті з питання про довіру уряду.

"Давайте повернемо владу виборцям", - заявив віце-прем'єр.

Сальвіні висловив упевненість у відсутності більшості в парламенті і заявив, що нове голосування - єдина альтернатива коаліції з популістським рухом "5 зірок".

Нагадаємо, в липні італійські прокурори допитали помічника глави італійського МВС і віце-прем'єра Маттео Сальвіні Джанлуку Савоїні, підозрюваного в корупції у справі про можливе фінансування ультраправої партії "Ліга" Росією.

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