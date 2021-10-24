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Китай відправив в космос супутник-прибиральник

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Китай, Неділя 24 жовтня 2021 18:39
Китай відправив в космос супутник-прибиральник Фото: Китай запустив супутник в космос (flickr.com by Guillaume DERIEN)
Автор: Дмитро Левицький

Китай вирішив перевірити технологію прибирання космічного сміття довкола Землі. Сьогодні на орбіту був успішно виведений спеціальний супутник-прибиральник Shijian-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Супутник запустили о 9:27 за пекінським часом. На орбіту його вивела ракета-носій Long March-3B.

Супутник будуть використовувати для тестування та перевірки технологій запобігання утворенню космічного сміття в навколоземному просторі.

Що таке космічне сміття

Космічне сміття - це тверді відходи космічної діяльності. Космічним сміттям стають непрацездатні супутники, частини ракет-носіїв та фрагменти супутників після вибуху або зіткнень.

За останніми підрахунками вчених, наразі довкола Землі знаходиться майже 128 млн шматків космічного сміття розміром понад 1 мм, а також 34 тисячі частинок розміром понад 10 сантиметрів.

Чим небезпечне космічне сміття

Основна проблема, яку спричиняє космічне сміття, це виведення з ладу супутників після зіткнення з частинками. Через високу швидкість переміщення небезпечними є навіть частинки сміття розміром 1 сантиметр. Такі частинки можуть пошкодити супутники та космічну станцію.

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