Meta випустить власний годинник: з'явилося фото
Фото: Meta випустить власний годинник (GettyImages)
Meta, раніше Facebook, випустить власний годинник. З'явилося перше фото.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
У гаджета закруглений екран і фронтальна камера в "чубку" внизу екрану. Ремінець тут знімний, а кнопка призначена для управління пристроєм.
Функції годинника
Гаджет допоможе:
- стежити за станом здоров'я,
- спілкуватися з близькими людьми,
- стежити за прогресом при заняттях фітнесом.
Гаджет також стане в нагоді для відеодзвінків, що входить в задум Meta по створенню власної лінійки продуктів для метавсесвіту.
Коли випустять годинник
Раніше повідомлялося, що годинник буде випущений в 2022 році і поки немає уточнюючих відомостей з цього приводу.