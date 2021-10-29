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Meta випустить власний годинник: з'явилося фото

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Каліфорнія, П'ятниця 29 жовтня 2021 13:26
Meta випустить власний годинник: з'явилося фото Фото: Meta випустить власний годинник (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Meta, раніше Facebook, випустить власний годинник. З'явилося перше фото.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

У гаджета закруглений екран і фронтальна камера в "чубку" внизу екрану. Ремінець тут знімний, а кнопка призначена для управління пристроєм.

Meta випустить власний годинник: з'явилося фото

Функції годинника

Гаджет допоможе:

  • стежити за станом здоров'я,
  • спілкуватися з близькими людьми,
  • стежити за прогресом при заняттях фітнесом.

Гаджет також стане в нагоді для відеодзвінків, що входить в задум Meta по створенню власної лінійки продуктів для метавсесвіту.

Коли випустять годинник

Раніше повідомлялося, що годинник буде випущений в 2022 році і поки немає уточнюючих відомостей з цього приводу.

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