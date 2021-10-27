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Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків

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Середа 27 жовтня 2021 20:42
Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків Фото: Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft може випустити нову версію операційної системи Windows 11. Вона буде призначена для слабких ноутбуків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA-Developers.

Разом з новою операційно системою компанія також може випустити недорогий ноутбук, який масово поставлятиметься до навчальних закладів за контрактом.

Зазначається, що новий ноутбук Surface матиме відповідні характеристики:

  • процесор - Intel Celeron N4120;
  • оперативна пам’ять - 8 Гб;
  • дисплей - 11,6 дюйма з роздільною здатністю 1366x768 пікселів;
  • роз’єм для навушників, 3 інтерфейса для USB Type-A й 1 для USB Type-C.

Ймовірно, що Microsoft презентує операційну систему й ноутбук до кінця поточного року.

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