Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків

Компанія Microsoft може випустити нову версію операційної системи Windows 11. Вона буде призначена для слабких ноутбуків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA-Developers .

Разом з новою операційно системою компанія також може випустити недорогий ноутбук, який масово поставлятиметься до навчальних закладів за контрактом.

Зазначається, що новий ноутбук Surface матиме відповідні характеристики:

процесор - Intel Celeron N4120;

оперативна пам’ять - 8 Гб;

дисплей - 11,6 дюйма з роздільною здатністю 1366x768 пікселів;

роз’єм для навушників, 3 інтерфейса для USB Type-A й 1 для USB Type-C.

Ймовірно, що Microsoft презентує операційну систему й ноутбук до кінця поточного року.