Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків
Фото: Microsoft може випустити Windows 11 SE для слабких ноутбуків (Getty Images)
Компанія Microsoft може випустити нову версію операційної системи Windows 11. Вона буде призначена для слабких ноутбуків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA-Developers.
Разом з новою операційно системою компанія також може випустити недорогий ноутбук, який масово поставлятиметься до навчальних закладів за контрактом.
Зазначається, що новий ноутбук Surface матиме відповідні характеристики:
- процесор - Intel Celeron N4120;
- оперативна пам’ять - 8 Гб;
- дисплей - 11,6 дюйма з роздільною здатністю 1366x768 пікселів;
- роз’єм для навушників, 3 інтерфейса для USB Type-A й 1 для USB Type-C.
Ймовірно, що Microsoft презентує операційну систему й ноутбук до кінця поточного року.