Новостройки дорожают неравномерно: где цены взлетели на 20% за год

Несмотря на экономические вызовы, в ряде регионов Украины зафиксировано существенное удорожание квадратного метра в новостройках, в то время как ситуация с количеством новых проектов в продаже отличается в зависимости от области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Лидерами по темпам роста медианной стартовой цены за квадратный метр в долларах за последний год стали западные и центральные регионы страны.
Актуальные цены и динамика роста:
При этом в Тернополе количество ЖК уменьшилось на -36% (до 41 объекта), тогда как в Ивано-Франковске спад составил -9% (59 ЖК в продаже). А вот в Виннице количество ЖК увеличилось на 22% до 28 объектов.
В то же время Житомир стал рекордсменом по приросту ЖК за год. Их количество выросло на 38% до 22 объектов.
В то же время, цены на первичке упали в четырех городах. Самое большое жилье в новостройках подешевело в Запорожье - на 7% в валюте до 540 долларов.
В Харькове и Сумах стоимость недвижимости на первичном рынке снизилась на 6% до 640 и 580 долларов соответственно. А в Полтаве за год цена упала на 2% и сейчас там "квадрат" в среднем продают за 800 долларов.
Ранее мы писали о том, что на аренду однокомнатной квартиры у молодежи идет от 14% до 76% зарплаты в зависимости от города. А чтобы купить такое жилье нужно откладывать деньги почти 10 лет.
Читайте также о том, что в Ивано-Франковске за год более чем на 40% подорожала аренда жилья. При этом большинство потенциальных покупателей считают, что стоимость квартир снова вырастет.