Новобудови дорожчають нерівномірно: де ціни злетіли на 20% за рік

Попри економічні виклики, у низці регіонів України зафіксовано суттєве здорожчання квадратного метра у новобудовах, тоді як ситуація з кількістю нових проєктів у продажу відрізняється залежно від області.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Лідерами за темпами зростання медіанної стартової ціни за квадратний метр у доларах за останній рік стали західні та центральні регіони країни.
Актуальні ціни і динаміка росту:
При цьому у Тернополі кількість ЖК зменшилась на -36% (до 41 об'єкта), тоді як в Івано-Франковську спад склав -9% (59 ЖК у продажу). А от у Вінниці кількість ЖК збільшилась на 22% до 28 об'єктів.
Водночас Житомир став рекордсменом із присросту ЖК за рік. Їх кількість зросла на 38% до 22 об'єктів.
Водночас ціни на первинці впали у чотирьох містах. Найбільше житло у новобудовах подешевшало у Запоріжжі - на 7% у валюті до 540 доларів.
У Харкові та Сумах вартість нерухомості на первинному ринку знизилась на 6% до 640 та 580 доларів, відповідно. А у Полтаві за рік ціна влала на 2% і зараз там "квадрат" в середньому продають за 800 доларів.
Раніше ми писали про те, що на оренду однокімнатної квартири у молоді йде від 14% до 76% зарплати залежно від міста. А щоб купити таке житло, треба відкладати гроші майже 10 років.
Читайте також про те, що в Івано-Франківську за рік більш ніж на 40% подорожчала оренда житла. При цьому більшість потенційних покупців вважають, що вартість квартир знову зросте.