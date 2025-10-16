"Новый зеленый обман": Трамп призвал голосовать против глобального углеродного налога

Президент США Дональд Трамп призвал страны проголосовать против глобального углеродного налога на судоходство, который могут принять в Лондоне уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что крайне возмущен тем фактом, что Международная морская организация на этой неделе в Лондоне хочет принять глобальный углеродный налог. Он заявил, что США не поддерживают эту идею.

"Соединенные Штаты не будут поддерживать этот глобальный налог "Зеленого Нового Обмана" на судоходство и ни в какой форме ему не подчинятся. Мы не потерпим повышения цен для американских потребителей и создания бюрократии "Зеленого Нового Обмана", которая будет тратить ВАШИ деньги на свои "зеленые" мечты", - написал он.

Трамп призвал другие страны поддержать позицию США и проголосовать против глобального углеродного налога в Лондоне.