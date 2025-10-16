"Новий зелений обман": Трамп закликав голосувати проти глобального вуглецевого податку

Президент США Дональд Трамп закликав країни проголосувати проти глобального вуглецевого податку на судноплавство, який можуть ухвалити у Лондоні вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що вкрай обурений тим фактом, що Міжнародна морська організація цього тижня в Лондоні хоче ухвалити глобальний вуглецевий податок. Він заявив, що США не підтримують цю ідею.

"Сполучені Штати не підтримуватимуть цей глобальний податок "Зеленого Нового Обману" на судноплавство і в жодній формі йому не підкоряться. Ми не зазнаємо підвищення цін для американських споживачів І створення бюрократії "Зеленого Нового Обману", яка витрачатиме ВАШІ гроші на свої "зелені" мрії", - написав він.

Трамп закликав інші країни підтримати позицію США та проголосувати проти глобального вуглецевого податку в Лондоні.