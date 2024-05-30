РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв

Российские захватчики перебрасывают дополнительные силы на двух направлениях в Херсонской области. В частности, Стрелечья - Липцы и в районе Волчанск.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов», - отметил он. Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.