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РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв

Четверг 30 мая 2024 09:07
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РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики перебрасывают дополнительные силы на двух направлениях в Херсонской области. В частности, Стрелечья - Липцы и в районе Волчанск.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов», - отметил он.

Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.

Наступление России

В Харьковской области оккупанты активизировали свои действия, расширяя зону боевых действий. Несмотря на неудачи в наступлении, россияне пытаются продвинуться вперед. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные успешно производят контрнаступательные действия в регионе.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о возможности расширения зоны боевых действий на границе России. Ожидается, что враг может попытаться атаковать в любой момент.

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РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
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