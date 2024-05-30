РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
Российские захватчики перебрасывают дополнительные силы на двух направлениях в Херсонской области. В частности, Стрелечья - Липцы и в районе Волчанск.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
«Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов», - отметил он.
Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.
Наступление России
В Харьковской области оккупанты активизировали свои действия, расширяя зону боевых действий. Несмотря на неудачи в наступлении, россияне пытаются продвинуться вперед. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные успешно производят контрнаступательные действия в регионе.
Государственная пограничная служба Украины предупреждает о возможности расширения зоны боевых действий на границе России. Ожидается, что враг может попытаться атаковать в любой момент.
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