Новый законопроект по мобилизации "несколько лучше", но есть нюансы. Чернев привел спорные моменты

"Он несколько лучше, потому что все же услышали некоторые предложения, и эти предложения включены в законопроект, или наоборот убраны некоторые нормы. Но все равно, к сожалению, не все то, что мы предлагали, Минобороны включило. Мы хотим пригласить Минобороны и услышать, почему не были включены нормы и почему появились некоторые новые. Здесь нужно услышать позицию авторов и дальше принимать решения", - сказал он.

Спорные вопросы

Чернев привел несколько примеров, которые подпадают под категорию спорных и будут еще обсуждаться.

Первый пример

По словам заместителя главы комитета, предложение было все же оставить среди тех, кто не подлежит мобилизации людей с инвалидностью 3 группы "это услышали", но "есть и новое".

"Добавили, что военнообязанные ухаживающие за людьми с инвалидностью с 1 по 3 группу, там была убрана эта норма, что они не подлежат мобилизации, и добавлено, что только опекунство является основанием для мобилизации. Здесь пока спорный вопрос", - отметил он.

Чернев признался, что он сам получил много запросов от таких людей, которые описывали свои жизненные обстоятельства, "и они не подпадают под опекунство, но им точно нужен тот, кто будет за ними досматривать".

"Это также все же нужно подходить, рассматривать с разных сторон", - констатировал он.

Второй пример

Также, по словам нардепа, убрали повестки по электронной почте, но появились повестки по электронному кабинету.

"Это уже несколько лучше, потому что с электронной почтой сложно, во-первых, верифицировать человека. Во-вторых, мы все получаем очень большое количество писем по электронной почте, и не потерять это письмо с повесткой от ТЦК и потом не нести ответственность, очень сложно. В е-кабинете я логику Министерства обороны понимаю, потому что это будет верифицировано, и здесь уже обязанностью каждого будет проверять кабинет. Но все равно остается вопрос, просчитали ли они, все ли военнообязанные будут иметь техническую возможность зарегистрироваться, здесь также вопрос открытый", - обозначил проблемные вопросы Чернев.

"Все должно быть по справедливости"

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что "главное - чтобы он (законопроект, - ред.) был справедливый".

"Главное - чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", - сказал он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что "сейчас закона нет, есть проект закона", "когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос".