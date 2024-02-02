Данилов о новом законопроекте о мобилизации: все должно быть по справедливости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что главное, чтобы новый законопроект о мобилизации был справедливым. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинское радио ".

"Главное - чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", – сказал он.

Данилов отметил, что защита государства - это обязанность всех граждан Украины, это обязанность, прописанная в Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах.

"Хочу, чтобы все поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны", - отметил секретарь СНБО, добавив, что "все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины".

Данилов также подчеркнул, что "сейчас закона нет, есть проект закона".

"Когда депутаты Верховной рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или каким-то образом ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос", - подчеркнул он.

Он также обратился с просьбой дождаться окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект.

"Главное - чтобы он был справедливый", - подчеркнул Данилов.

Новый законопроект о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации уже зарегистрирован в парламенте. Кабмин внес документ в Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине.

В частности, предыдущий законопроект отозвали из Рады из-за противоречивости норм в нем, например, из-за предложения отмены отсрочки для людей с инвалидностью III группы и отправки повесток по электронной почте.

Подробнее о том, почему правительство отозвало свой законопроект читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".