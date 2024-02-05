Новий законопроект по мобілізації "дещо кращий", але є нюанси. Чернєв навів спірні моменти

"Він дещо кращий, тому що все ж таки почули деякі пропозиції, і ці пропозиції включені в законопроект, або навпаки прибрані деякі норми. Але все одно, на жаль, не все те, що ми пропонували, Міноборони включило. Ми хочемо запросити Міноборони і почути, чому не були включені норми і чому з'явилися деякі нові. Тут треба почути позицію авторів і далі вже приймати рішення", - сказав він.

Спірні питання

Чернєв навів декілька прикладів, які підпадають під категорію спірних та будуть ще обговорюватись.

Перший приклад

За словами заступника голови комітету, пропозиція була все ж таки залишити серед тих, хто не підлягає мобілізації людей з інвалідністю 3 групи "це почули", але "є і нове".

"Додали, що військовозобов'язані які доглядають за людьми з інвалідністю з 1 по 3 групу, там була прибрана ця норма, що вони не підлягають мобілізації, і додано, що тільки опікунство є підставою для мобілізації. Тут поки спірне питання", - зазначив він.

Чернєв зізнався, що він сам отримав багато запитів від таких людей, які описували свої життєві обставини, "і вони не підпадають під опікунство, але їм точно потрібен доглядач".

"Це також все таки треба підходити, розглядати з різних боків", - констатув він.

Другий приклад

Також, за словами нардепа, прибрали повістки через електронну пошту, але з'явилися повістки через електронний кабінет.

"Це вже дещо краще, тому що з електронною поштою складно, по-перше, верифікувати людину. По-друге, ми всі отримуємо дуже велику кількість листів електронною поштою, і не втратити цей лист з повісткою від ТЦК і потім не нести відповідальність, дуже складно. В е-кабінеті я логіку Міністерства оборони розумію, тому що це буде верифіковано, і тут вже обов'язком кожного буде перевіряти кабінет. Але все одно залишається питання, чи вони прораховували, чи всі військовозобов'язані матимуть технічну можливість зареєструватися, тут також питання відкрите", - окреслив проблемні питання Чернєв.

"Все має бути справедливо"

Днями секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що "головне - щоб він (законопроект, - ред.) був справедливий".

"Головне - щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості", – сказав він.

Секретар РНБО також наголосив, що "зараз закону немає, є проект закону", "коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання".