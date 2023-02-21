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Новое "большое наступление" россиян уже угасло, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но у оккупантов так и не получилось сделать его большим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Словосочетание "большое (наступление - ред.)", как они хотели, уже угасло. Большого наступления, как они планировали, оно уже, по их замыслу, длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну", - подчеркнул он.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что новое наступление российских войск уже началось, их атаки фиксируются на нескольких направлениях.

Также мы писали, что, по данным британской разведки, которые обнародовали 20 февраля, россияне наступают с большими потерями на трех участках фронта.

Более детально о новой попытке продолжить оккупацию со стороны РФ читайте в материале РБК-Украина.

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