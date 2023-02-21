UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий "великий наступ" росіян уже згас, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Словосполучення "великий (наступ - ред.)", як вони хотіли, вже згасло. Великого наступу, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - наголосив він.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ російських військ уже розпочався, їхні атаки фіксуються на кількох напрямках.

Також ми писали, що за даними британської розвідки, які оприлюднили 20 лютого, росіяни наступають з великими втратами на трьох ділянках фронту.

Більш детально про нову спробу продовжити окупацію з боку РФ читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОЗбройні сили УкраїниОлексій ДаніловВійна Росії проти України