Новий "великий наступ" росіян уже згас, - Данілов

Новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Словосполучення "великий (наступ - ред.)", як вони хотіли, вже згасло. Великого наступу, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - наголосив він.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ російських військ уже розпочався, їхні атаки фіксуються на кількох напрямках.

Також ми писали, що за даними британської розвідки, які оприлюднили 20 лютого, росіяни наступають з великими втратами на трьох ділянках фронту.

Більш детально про нову спробу продовжити окупацію з боку РФ читайте у матеріалі РБК-Україна.

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