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Российская армия наступает с большими потерями на трех участках фронта, - британская разведка

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 08:45
Российская армия наступает с большими потерями на трех участках фронта, - британская разведка Фото: Наступление России на фронте сопровождается большими потерями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает развивать несколько наступательных направлений на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, элитные 1155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, скорее всего, неэффективны в бою.

По данным британской разведки, по мере приближения годовщины вторжения российские силы, вероятно, испытывают возрастающее политическое давление.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимо от реальности на местах", - говорится в сообщении.

В то же время, если весеннее наступление России не принесет результатов, то напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, потери российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч, среди них до 60 тысяч убитых.

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