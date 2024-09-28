ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После атаки Израиля связь с лидером Хезболлы потеряна, - Reuters

Суббота 28 сентября 2024 03:25
UA EN RU
После атаки Израиля связь с лидером Хезболлы потеряна, - Reuters Фото: лидер Хезболлы Хасан Насралла (x.com/SH_NasrallahEng)
Автор: Вадим Ребрина

Глава Хезболлы Хасан Насралла недоступен для связи после ударов Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эту информацию агентство получило от источника, близкого к ливанской вооруженной группировке.

Через несколько часов после ударов Хезболла не делала заявлений о судьбе своего лидера. Источник, близкий к организации, сообщил Reuters, что Насралла жив. Иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что он находится в безопасности.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана сообщил Reuters, что Тегеран проверяет его статус.

Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН. В своей речи там он заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.

Источник The Telegraph сообщил, что Нетаньяху уехал в США, в частности, чтобы заставить Насраллу думать, что он находится в безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хезболла Израиль
NEWS
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским