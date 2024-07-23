Новая спортивная площадка в детском доме: "Труха-Украина" помогла детям-сиротам войны

Этот проект стал возможным благодаря объединению усилий благотворительного фонда "Будущее для детей", местного сообщества и неравнодушных людей, среди которых особенно выделяется вклад Максима Лавриненко, общественного деятеля и владельца сети телеграмм-каналов "Труха".

Строительство площадки началось еще до полномасштабного вторжения, но с началом войны финансирование прекратилось, оставив детей без места для активного отдыха и занятий спортом. В это время на помощь пришел Максим Лавриненко, который не только лично вложил средства в завершение строительства, но и привлек к проекту широкую аудиторию своих подписчиков.

Информационная поддержка и волонтерское движение

"Труха" не только предоставила финансовую помощь, но и развернула информационную кампанию в своих телеграмм-каналах. Благодаря этому к проекту присоединились блоггеры-волонтеры, которые помогли собрать дополнительные средства и привлечь общественность к проблеме детей-сирот.

"Мы понимали, что эти дети пережили страшные потери и испытания, и хотели подарить им хоть немного радости и надежды. Поэтому мы не только финансово поддержали строительство, но и сделали все возможное, чтобы эта площадка стала настоящим центром тяготения для детей, местом, где они смогут забыть о горе и почувствовать себя счастливыми", – рассказывает Максим Лавриненко.

Новая спортивная площадка стала настоящим символом надежды и поддержки для детей, переживших ужас войны. Он дает им возможность забыть о страданиях и заниматься любимыми видами спорта, развиваться физически и эмоционально.

"Эта площадка – это не просто место для занятий спортом, это символ надежды и поддержки для детей, переживших ужас войны. Мы верим, что она поможет им восстановить силы, найти новых друзей и поверить в светлое будущее", - отмечает Максим Лавриненко.

Это далеко не первый благотворительный проект, поддерживаемый Максимом Лавриненко и его командой. "Труха" известна своей активной гражданской позицией и помощью пострадавшим от войны. Они регулярно организуют сбор средств на нужды ВСУ, а также оказывают финансовую помощь украинцам, пострадавшим от ракетных атак.

История со спортивной площадкой в Липниках – это еще один пример того, как украинцы объединяются ради общей цели. Благодаря неравнодушию и активной позиции Максима Лавриненко и его команды дети-сироты получили возможность радоваться жизни и мечтать о светлом будущем.