Новий спортивний майданчик у дитячому будинку: "Труха-Україна" допомогла дітям-сиротам війни

У селі Липники на Львівщині відбулася довгоочікувана подія – відкриття нового спортивного майданчика для дітей-сиріт, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Труха-Україна".

Цей проєкт став можливим завдяки об'єднанню зусиль благодійного фонду "Майбутнє для дітей", місцевої громади та небайдужих людей, серед яких особливо вирізняється внесок Максима Лавриненка, громадського діяча та власника мережі телеграм-каналів "Труха".

Будівництво майданчика розпочалося ще до повномасштабного вторгнення, але з початком війни фінансування припинилося, залишивши дітей без місця для активного відпочинку та занять спортом. Саме тоді на допомогу прийшов Максим Лавриненко, який не лише особисто вклав кошти у завершення будівництва, а й залучив до проєкту широку аудиторію своїх підписників.

Інформаційна підтримка та волонтерський рух

"Труха" не лише надала фінансову допомогу, а й розгорнула інформаційну кампанію у своїх телеграм-каналах. Завдяки цьому до проєкту долучилися блогери-волонтери, які допомогли зібрати додаткові кошти та привернути увагу громадськості до проблеми дітей-сиріт.

"Ми розуміли, що ці діти пережили страшні втрати та випробування, і хотіли подарувати їм хоч трохи радості та надії. Тому ми не лише фінансово підтримали будівництво, а й зробили все можливе, щоб цей майданчик став справжнім центром тяжіння для дітей, місцем, де вони зможуть забути про горе та відчути себе щасливими", - розповідає Максим Лавриненко.

Новий спортивний майданчик став справжнім символом надії та підтримки для дітей, які пережили жахіття війни. Він дає їм можливість забути про страждання та займатися улюбленими видами спорту, розвиватися фізично та емоційно.

"Цей майданчик – це не просто місце для занять спортом, це символ надії та підтримки для дітей, які пережили жахіття війни. Ми віримо, що він допоможе їм відновити сили, знайти нових друзів та повірити у світле майбутнє", - наголошує Максим Лавриненко.

Це далеко не перший благодійний проєкт, який підтримує Максим Лавриненко та його команда. "Труха" відома своєю активною громадянською позицією та допомогою постраждалим від війни. Вони регулярно організовують збори коштів на потреби ЗСУ, а також надають фінансову допомогу українцям, які постраждали від ракетних атак.

Історія зі спортивним майданчиком у Липниках – це ще один приклад того, як українці об'єднуються заради спільної мети. Завдяки небайдужості та активній позиції Максима Лавриненка та його команди, діти-сироти отримали можливість радіти життю та мріяти про світле майбутнє.