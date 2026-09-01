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Работает ли ПриватБанк в Киеве в затяжную тревогу: официальный ответ

21:01 01.09.2026 Вт
2 мин
В Привате уверяют, что заботятся о безопасности сотрудников и клиентов
aimg Дмитрий Левицкий
Работает ли ПриватБанк в Киеве в затяжную тревогу: официальный ответ Фото: как работает ПриватБанк во время тревоги в Киеве (facebook.com/privatbank)
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Воздушные тревоги в Киеве раздаются почти круглосуточно из-за атак реактивных дронов. Это влияет и на работу отделений ПриватБанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в пресс-службе ПриватБанка.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, банк заботится о жизни и безопасности своих работников и клиентов. Поэтому не подвергает их риску.

"В настоящее время во время объявления воздушной тревоги в целях безопасности жизни и здоровья работников и клиентов отделения ПриватБанка не работают", - сказали в пресс-службе банка в ответ на запрос РБК-Украина.

Затяжные воздушные тревоги в Киеве

В конце августа Россия перешла к новой тактике террора Киева. Враг сутки волнами запускает ударные дроны на Киев. Часть из них - реактивные, что затрудняет их перехват силами ПВО.

За сутки в Киеве могут объявлять более 10 воздушных тревог. Это парализует работу города, поэтому Кабмин и Совет обороны Киева решили пересмотреть действующие в столице правила безопасности. В частности, могут сменить работу метро между правым и левым берегом, ослабить комендантский час и не только.

Детальнее о том, как могут изменить правила безопасности во время тревог в Киеве, РБК-Украина рассказывало в отдельном материале - по ссылке.

Кроме того, РБК-Украина расспросило эксперта Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного о том, как долго может длиться дроновый террор Киева и может ли новая вражеская тактика распространиться и на западные области Украины. Что ответил аналитик - читайте в материале по ссылке.

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