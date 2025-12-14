ua en ru
Грубые ботинки снова в моде: с чем их носит Даша Квиткова

Воскресенье 14 декабря 2025 13:40
Грубые ботинки снова в моде: с чем их носит Даша Квиткова Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Даша Квиткова представила новый зимний образ, в котором главный акцент сделан на массивных ботинках. Блогерша показала, как стильно сочетать грубую обувь с базовыми вещами, создавая теплый и одновременно трендовый "лук" для холодного сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram блогерши.

Какой "лук" выбрала Квиткова

Ключевым элементом образа стала куртка-парка в трендовом песочном оттенке. Модель имеет характерный объемный силуэт и накладные карманы, однако Квиткова сделала акцент на талии, затянув кулиску. Таким образом можно регулировать ширину верхней одежды и создавать различные луки.

Этот прием активно используют стилисты, ведь он позволяет балансировать между oversize и женственностью, создавая динамический силуэт без потери комфорта.

Не менее важную роль в луке играют светло-голубые джинсы свободного кроя, которые Квиткова подвернула снизу. Подобные модели остаются в топе благодаря универсальности и способности гармонично сочетаться с массивным верхом и тяжелой обувью.

Они поддерживают тему многослойности и свободы движений, которая является одним из главных правил современного street style.

Завершающим штрихом образа стали черные ботинки с грубой подошвой. Массивная обувь в стиле combat boots снова актуальна этой зимой. Подобная обувь давно стала must-have для прохладного сезона, создавая эффектный контраст с объемным верхом.

Для акцента Даша Квиткова выбрала стеганую сумку на цепочке в благородном коричневом оттенке. Такой аксессуар придает наряду нот элегантности, подчеркивая, что даже максимально комфортный look может выглядеть изысканно.

Новый образ Квитковой - это пример удачного сочетания практичности, тепла и трендовых решений: oversize, грубой обуви и природных оттенков. Стилистически взвешенный и повседневный, он демонстрирует, как оставаться модной даже в самые злые зимние дни.

Грубые ботинки снова в моде: с чем их носит Даша КвитковаДаша Квиткова задает тренды (скриншот)

Почему грубые ботинки в тренде зимой 2025-2026

1. Функциональность и практичность

Зимняя мода все больше склоняется к практичности. Массивные ботинки имеют толстую подошву, что обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью, стойкость на гололедице и дополнительную теплоизоляцию. В холодное время года это становится не просто стилем, а необходимостью.

2. Популярность утилитарного стиля

В тренде вещи, которые выглядят крепко, надежно и утилитарно. Combat boots, trekking boots и ботинки с грубым протектором идеально вписываются в эстетику urban core, gorpcore и military-chic, которые доминируют в сезоне 2025-2026.

3. Баланс силуэтов

Оверсайз-куртки, широкие брюки, многослойность - все это требует обуви, которая не теряется в образе. Массивные ботинки создают правильный баланс с объемным верхом и придают структуры "луку". В fashion-индустрии это называют тяжелой опорой силуэта.

4. Универсальность в сочетаниях

Грубые ботинки удачно сочетаются и с денимом, и с трикотажными платьями, и с классическими пальто. Благодаря этому они стали базой для зимних гардеробов - такими must-have, которые легко адаптироваться под любой стиль: от минимализма до стритстайла.

5. Тренд на контрастность

Современная мода любит контрасты: нежное платье + брутальная обувь, элегантное пальто + грубая подошва. Именно такие неочевидные сочетания делают образы свежими и актуальными.

Грубые ботинки снова в моде: с чем их носит Даша КвитковаДаша Квиткова с бойфрендом Владимиром Бражко (скриншот)

