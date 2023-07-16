Жара на юге Европы бьет температурные рекорды, люди теряют сознание

Из-за сильной жары в 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности, а в Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Из-за приближающейся очередной волны жары в Европе ожидаются более высокие температуры. В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и возможно Греции ожидается повышение температуры до 47 градусов.

Правительство Италии посоветовало всем, кто находится в районах, где объявлен красный уровень, избегать прямого солнечного света с 11:00 до 18:00, а также особо заботиться о пожилых или уязвимых людях.

В Греции столбик термометра достигает +40 и более. Самую популярную достопримечательность страны Акрополь в Афинах туристам запретили посещать в самые жаркие часы. Один из путешественников рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.

"По дороге мы видели людей, которые упали в обморок, получали медицинскую помощь, сидели в машинах скорой помощи и даже рвали от теплового удара", - рассказал турист.

Аномальная жара в Украине

Эксперты говорят, что изменение климата, несомненно, является причиной развития жары в Европе. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что экстремальная температура может занять и до конца года. Вероятность этого составляет 90%. Синоптик Укргидрометцентра спрогнозировала, дойдут ли такие температуры до Украины.