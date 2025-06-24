Доллар подешевел после заявления Трампа о прекращении огня в Иране

Объявленное Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ираном встряхнуло валютный рынок и вызвало рост аппетита к риску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перемирие Трампа

Доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам. Это произошло после того, как Трамп заявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном.

Президент США подтвердил: "перемирие уже действует" и призвал обе стороны его соблюдать. Израиль также согласился на прекращение огня.

Слабость доллара и усиление конкурентов

Эксперты отмечают, что рынок позитивно реагирует на новость. Старший стратег NAB Родриго Катрил подчеркнул, что в ближайшие дни важными станут детали соглашения и перспективы долгосрочного мира.

Индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине валют, снизился до 98,12 пунктов, продолжив падение более чем на 0,5% накануне.

Чувствительный к риску австралийский доллар вырос на 0,5% до 0,6493 доллара, новозеландский доллар вырос на 0,55% до 0,6009 доллара.

Израильский шекель также резко вырос, подскочив на 1% по отношению к доллару, достигнув самого высокого уровня с февраля 2023 года.

Евро укрепился на 0,23 % до 1,1605 доллара, фунт стерлингов - на 0,27 % до 1,3564 доллара. Иена и евро дополнительно выигрывают от падения цен на нефть, так как Япония и ЕС зависят от импорта энергоносителей.

Позитивный настрой инвесторов отразился и на криптовалютах. Биткойн подорожал более чем на 1 %, достигнув 105 155 доллара. Аналитики отмечают, что ралли в криптовалютах подтверждает рост интереса к рисковым активам на фоне надежд на деэскалацию в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, однако заявление о перемирии уже оказывает ощутимое влияние на мировые рынки. Участники торгов переключают внимание с геополитики на монетарную политику ФРС, а аппетит к риску может вернуть рынкам позитивный импульс.