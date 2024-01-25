Новый президент Тайваня надеется на поддержку США

Лай Цзиньте, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня и нынешний вице-президент, вступит в должность 20 мая. Китай, который считает Тайвань своей провинцией, считает его сторонником сепаратизма и отказывается вести с ним переговоры.

Встречаясь с лидерами Тайваньского кокуса Палаты представителей США, избранный президент Тайваня Лай Цзиньте подчеркнул, что демократия и свобода являются основополагающими ценностями, которые объединяют США и Тайвань.

"Тайвань расположен в первой цепи островов и находится на передовой авторитарного экспансионизма Китая. Это делает Тайвань важным стратегическим объектом. Стабильность по ту сторону Тайваньского пролива чрезвычайно важна для регионального и глобального мира и процветания", - сказал Лай.

Лай добавил, что продолжит защищать статус-кво мира и стабильности через Тайваньский пролив.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты смогут продолжать твердо поддерживать Тайвань, углублять двустороннее сотрудничество и отношения и работать с другими демократическими партнерами для обеспечения мира и процветания в регионе", - сказал он.

Конфликт Китая и Тайваня

Конфликт берет свое начало в 1949 году, когда после гражданской войны в Китае коммунистическая партия Китая победила националистическую партию Гоминьдан. Проигравшие бежали на Тайвань, где основали Китайскую Республику. КНР, основанная коммунистами, считает Тайвань своей провинцией и угрожает силой вернуть его под свой контроль.

Конфликт обострился в последние годы, поскольку Китай стал более агрессивным в своих действиях по отношению к Тайваню. В 2022 году КНР отправила рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.

К слову, Тайвань заявил о еще шести китайских воздушных шарах, летевших в сторону острова

Ранее стало известно, что Китай отреагировал на выборы на Тайване и заявил об "неизбежном воссоединении" с островом.