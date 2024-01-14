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В Китае отреагировали на выборы на Тайване, упомянув о "неизбежном воссоединении"

Пекин, Воскресенье 14 января 2024 13:12
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В Китае отреагировали на выборы на Тайване, упомянув о "неизбежном воссоединении" Фото: в Китае отреагировали на выборы на Тайване (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае прокомментировали прошедшие на Тайване выборы. Пекин упомянул о "неизбежном воссоединении" с островом.

Об этом заявила спикер китайского Управления по вопросам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.

В Китае в очередной раз заявили о сепаратизме и принципе "одного Китая", соблюдение которого якобы не изменилось.

"Принцип одного Китая является надежным якорем мира и стабильности в Тайванском проливе. Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет придерживаться принципа одного Китая, будет понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности независимости Тайваня и стремится достичь национально", - сказала китайская чиновница.

Выборы на Тайване

Напомним, накануне на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, в Вашингтоне планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань после инаугурации избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту - читайте в материале РБК-Украина.

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