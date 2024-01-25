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Новий президент Тайваню сподівається на підтримку США

Фото: Новий президент Тайваню сподівається на підтримку США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Лай Цзіньте, обраний президент Тайваню, висловив сподівання на продовження твердої підтримки з боку США. Він зустрівся з першою групою американських законодавців, які відвідали Тайбей після перемоги на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лай Цзіньте, представник Демократичної прогресивної партії Тайваню та нинішній віце-президент, вступить на посаду 20 травня. Китай, який вважає Тайвань своєю провінцією, вважає його прихильником сепаратизму та відмовляється вести з ним переговори.

Зустрічаючи з лідерами Тайванського кокусу Палати представників США, обраний президент Тайваню Лай Цзіньте наголосив, що демократія та свобода є основними цінностями, які об'єднують США та Тайвань.

"Тайвань розташований у першому ланцюгу островів і знаходиться на передовій авторитарного експансіонізму Китаю. Це робить Тайвань важливим стратегічним об'єктом. Стабільність по той бік Тайванської протоки надзвичайно важлива для регіонального та глобального миру та процвітання", - сказав Лай.

Лай додав, що продовжить захищати статус-кво миру та стабільності через Тайванську протоку.

"Я сподіваюся, що Сполучені Штати зможуть продовжувати твердо підтримувати Тайвань, поглиблювати двосторонню співпрацю та відносини та працювати з іншими демократичними партнерами для забезпечення миру та процвітання в регіоні", - сказав він.

Конфлікт Китаю та Тайваню

Конфлікт бере свій початок у 1949 році, коли після громадянської війни у Китаї комуністична партія Китаю перемогла націоналістичну партію Гоміньдан. Ті, хто програв, бігли на Тайвань, де заснували Китайську Республіку. КНР, заснована комуністами, вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує силою повернути його під свій контроль.

Конфлікт загострився останніми роками, оскільки Китай став більш агресивним у своїх діях стосовно Тайваню. У 2022 році КНР відправила рекордну кількість військових літаків до зони протиповітряної оборони Тайваню.

До речі, Тайвань заявив про ще шість китайських повітряних куль, що летіли у бік острова.

Раніше стало відомо, що Китай відреагував на вибори на Тайвані і заявив про неминуче возз'єднання з островом.

 

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