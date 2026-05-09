Главная » Новости » Политика

Зеленский поздравил Мадьяра с назначением на должность премьера Венгрии

17:57 09.05.2026 Сб
2 мин
Что сказал Зеленский в обращении?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский поздравил Мадьяра с назначением на должность премьера Венгрии Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Президент Владимир Зеленский выразил слова приветствия новому премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру с назначением и заявил, что Украина готова сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в соцсети Х.

"Поздравляю Петера Мадьяра с назначением и началом работы в должности премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация происходит в День Европы", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между странами "на основе добрососедства и уважения к нашим людям".

Он добавил, что вместе Украина и Венгрия могут добавить "больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу".

"Желаю успехов и хороших результатов на посту", - резюмировал президент.

Что произошло

Напомним, в апреле на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Победа была настолько убедительной, что партия получила конституционное большинство - 141 мандат из 133 необходимых (всего 199).

Сегодня, 9 мая, в Венгрии состоялось первое заседание новоизбранного парламента. На должность премьера страны депутаты большинством голосов поддержали Петера Мадьяра. Спикером парламента стала его заместитель в партии "Тиса" - Агнеш Форстхоффер.

Отметим, что уже бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал на инаугурационной сессии.

