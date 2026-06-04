Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины

В Румынии назначили нового премьер-министра. Он сформирует технократический кабинет министров для преодоления политического кризиса и сохранения финансовой стабильности страны.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Детали назначения и задачи нового премьера

По информации издания, новым главой правительства стал депутат Европарламента и бывший советник президента Эуджен Томак.

Кандидатура была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.

Президент Никушор Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.

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Позиция Эуджена Томака

Сам Томак подчеркнул, что не будет создавать политизированный кабинет, а вместо этого предложит парламенту команду специалистов.

"Мы будем придерживаться очерченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления Стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом", - подчеркнул новоназначенный премьер-министр.

Он также добавил, что безопасность страны остается фундаментальной обязанностью, особенно в условиях, когда "на границе война, и мы видим ее последствия".

Теперь у Томака есть 10 дней на формирование кабинета и получение вотума доверия в парламенте.

Что известно о Эуджене Томаке

Назначенный премьер-министр имеет более 20 лет политического опыта на национальном и европейском уровнях.

Эуджен Томак родился 28 июня 1981 года в селе Бабеле Измаильского района(территория современной Украины) в семье бессарабских румын. В Румынию переехал в начале 2000-х годов.

В 2006 году стал советником в Администрации президента Траяна Бэсеску, занимался вопросами диаспоры. Был государственным секретарем, избирался депутатом парламента Румынии, а с 2019 года занимает должность депутата Европарламента.