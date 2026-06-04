ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины

19:45 04.06.2026 Чт
3 мин
Что известно о новом главе правительства Румынии?
aimg Сергей Козачук
Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины Фото: новоназначенный премьер-министр Румынии Эуджен Томак (facebook.com/tomaceugen)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Румынии назначили нового премьер-министра. Он сформирует технократический кабинет министров для преодоления политического кризиса и сохранения финансовой стабильности страны.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Детали назначения и задачи нового премьера

По информации издания, новым главой правительства стал депутат Европарламента и бывший советник президента Эуджен Томак.

Кандидатура была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.

Президент Никушор Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.

Читайте также: Президент Румынии пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на Украину

Позиция Эуджена Томака

Сам Томак подчеркнул, что не будет создавать политизированный кабинет, а вместо этого предложит парламенту команду специалистов.

"Мы будем придерживаться очерченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления Стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом", - подчеркнул новоназначенный премьер-министр.

Он также добавил, что безопасность страны остается фундаментальной обязанностью, особенно в условиях, когда "на границе война, и мы видим ее последствия".

Теперь у Томака есть 10 дней на формирование кабинета и получение вотума доверия в парламенте.

Что известно о Эуджене Томаке

Назначенный премьер-министр имеет более 20 лет политического опыта на национальном и европейском уровнях.

Эуджен Томак родился 28 июня 1981 года в селе Бабеле Измаильского района(территория современной Украины) в семье бессарабских румын. В Румынию переехал в начале 2000-х годов.

В 2006 году стал советником в Администрации президента Траяна Бэсеску, занимался вопросами диаспоры. Был государственным секретарем, избирался депутатом парламента Румынии, а с 2019 года занимает должность депутата Европарламента.

Обострение с РФ и правительственный кризис в Румынии

Напомним, в конце мая Румыния прибегла к радикальным дипломатическим шагам из-за инцидентов с российскими БПЛА. После того как российский беспилотник типа "Герань-2" врезался в жилую многоэтажку в городе Галац и ранил двух гражданских, Бухарест объявил о жестком ответе на удар дрона РФ.

Тогда решением Высшего совета национальной обороны было полностью закрыто российское консульство в Констанце, а самого консула объявили персоной нон грата.

Впоследствии президент Румынии Никушор Дан уточнил, что за последние два года румынская сторона зафиксировала уже десятки опасных эпизодов с участием беспилотников РФ. В связи с этим лидер страны пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на украинские порты и потребовал предоставить Бухаресту гарантии безопасности.

Кроме вызовов безопасности, страна сейчас находится в состоянии внутреннего политического кризиса. В начале мая румынский парламент выразил вотум недоверия действующему кабинету министров.

Вследствие этого в Румынии отправили в отставку проевропейское правительство Боложана, а сам Илие Боложан остался исполнять обязанности премьера с ограниченными полномочиями до назначения нового главы правительства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Премьер-министр Румыния Президент
Новости
Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg
Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины