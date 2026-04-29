В Латвии оштрафовали бизнесмена за экспорт санкционного оборудования в Россию

06:47 29.04.2026 Ср
2 мин
Таможенники Рижского свободного порта остановили груз
aimg Екатерина Коваль
В Латвии оштрафовали бизнесмена за экспорт санкционного оборудования в Россию Фото: штраф получил и таможенный брокер (Getty Images)

Рижский городской суд оштрафовал предпринимателя на 10 140 евро за попытку нарушить санкции ЕС. Он пытался экспортировать в Россию защитные реле для трансформаторов стоимостью более 161 тысячи евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi Латвия.

Что пытались вывезти

Выполняя заказ зарегистрированной в России фирмы, предприниматель пытался экспортировать газовые реле Бухгольца и контрольные реле для защиты трансформаторов. Общая стоимость товара - 161 352 евро.

В январе 2023 года он обратился к таможенному брокеру с просьбой оформить экспортную декларацию. Брокер принял заказ и подал декларацию в таможенный пункт Рижского свободного порта - не проверив, подпадает ли товар под санкционные ограничения.

Как остановили

Таможенники Рижского свободного порта отказали в выпуске товара, установив, что реле подпадают под санкционный запрет на экспорт в Россию. Экспорт не состоялся по независящим от обвиняемого причинам.

Наказание для всех участников

Штраф для предпринимателя - 10 140 евро - согласован между прокуратурой и обвиняемым и утвержден судом. Кроме этого, компания, в интересах которой осуществлялась попытка нарушения санкций, ликвидирована. С таможенного брокера, который не проверил санкционный статус товара, взыскано 17 940 евро. Расследование провела Налогово-таможенная полиция Латвии.

Напомним, недавно Швейцария оказалась в центре скандалов из-за международных расследований, указывающих на использование ее банковской системы для хранения активов сомнительного происхождения, в частности средств подсанкционных лиц и участников коррупционных схем.

Тем временем в Париже суд оштрафовал семерых граждан Молдовы за граффити с изображением гробов и надписью "французские солдаты в Украине. Самым тяжелым пунктом обвинения стала "деморализация армии".

Кроме того, Украина добивается экстрадиции российского хакера Ильи Ангелова, которого суд в США осудил за масштабные киберпреступления. Его также связывают с террористами так называемой "ДНР", в составе которых он воевал против Украины с 2014 года. После отбытия срока в США Украина планирует добиваться его выдачи.

