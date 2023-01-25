Новый посол США в России прибудет в Москву в ближайшие дни, - Госдеп

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца января и в ближайшие дни приступит к работе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

По его словам, сейчас Трейси проводит встречи и консультации на разных уровнях в Вашингтоне.

"Мы ожидаем, что посол Трейси отправится в РФ, где она вручит верительную грамоту, в ближайшие дни. Мы ожидаем, что она будет в Москве до конца этого месяца",— отметил спикер Госдепартамента США.

После ухода Джона Салливана с должности посла в России обязанности временного поверенного в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд.