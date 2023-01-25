Новий посол США в Росії прибуде до Москви найближчими днями, - Держдеп

Новий посол Сполучених Штатів у Росії Лінн Трейсі прибуде до Москви до кінця січня і найближчими днями приступить до роботи.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

За його словами, зараз Трейсі проводить зустрічі та консультації на різних рівнях у Вашингтоні.

"Ми очікуємо, що посол Трейсі вирушить до РФ, де вона вручить вірчу грамоту, найближчими днями. Ми очікуємо, що вона буде в Москві до кінця цього місяця", - зазначив речник Держдепартаменту США.

Після звільнення Джона Саллівана з посади посла в Росії обов'язки тимчасового повіреного у справах США у Москві виконує Елізабет Руд.