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Новий посол США в Росії прибуде до Москви найближчими днями, - Держдеп

Фото: посол США в РФ Лінн Трейсі (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Константин Широкун

Новий посол Сполучених Штатів у Росії Лінн Трейсі прибуде до Москви до кінця січня і найближчими днями приступить до роботи.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

За його словами, зараз Трейсі проводить зустрічі та консультації на різних рівнях у Вашингтоні.

"Ми очікуємо, що посол Трейсі вирушить до РФ, де вона вручить вірчу грамоту, найближчими днями. Ми очікуємо, що вона буде в Москві до кінця цього місяця", - зазначив речник Держдепартаменту США.

Після звільнення Джона Саллівана з посади посла в Росії обов'язки тимчасового повіреного у справах США у Москві виконує Елізабет Руд.

Нагадаємо, ще 22 вересня 2022 року стало відомо, що російський уряд дав згоду на призначення Лінн Трейсі новим послом Сполучених Штатів у Москві.

Пізніше Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Також повідомлялося, що 4 вересня Джон Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.

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