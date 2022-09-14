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Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане

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Вашингтон, Середа 14 вересня 2022 18:59
Байден визначився з кандидатурою посла в Росії: хто ним стане Фото: Лінн Трейсі (facebook.com/WoodrowWilsonHouse)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден запропонує кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії. Лінн може стати першою жінкою-послом Сполучених Штатів в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трейсі на сьогодні є главою американської дипмісії у Вірменії. Повідомляється, що дипломат здобула ступінь бакалавра з дослідження Радянського Союзу, а з 1987 по 1990 Рік проживала в Москві.

Трейсі працювала в Пакистані і Казахстані, в 2001-2002 роках займала посаду референта по Грузії. З 2004 по 2006 рік працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 по 2009 рік була главою консульства США в Пакистані, отримавши за підсумками цього відрядження від імені тодішнього держсекретаря Хілларі Клінтон нагороду «за проявлений героїзм». 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря по Центральній Азії в Бюро у справах Південної і Центральної Азії Держдепартаменту.

Нагадаємо, що 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії і виїхав з Москви.

Також повідомлялося, що в США в ДТП загинула Сара Джоан Лангенкамп. Вона була співробітницею американського посольства в Україні.

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