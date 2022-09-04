Посол США в Росії завершив свою роботу і покинув Москву

Сьогодні, 4 вересня, Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів в Росії і виїхав з Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Росії.

За даними відомства, Салліван був призначений на посаду американського посла в грудні 2019 року і пробув на цій посаді майже три роки. Після від'їзду він завершить свою майже сорокарічну кар'єру на держслужбі, протягом якої він обіймав посаду заступника держсекретаря і керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі. При цьому в посольстві зазначають, що до прибуття наступника Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме заступник голови місії США в РФ Елізабет Руд.