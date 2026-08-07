Новый показ GTA 6 станет эксклюзивом Netflix: что известно

Rockstar Games назвала дату большого показа Grand Theft Auto 6. Уже 27 августа студия продемонстрирует свежие материалы игры, однако просмотреть их можно будет только на Netflix.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Rockstar Games.
Последний официальный трейлер игры выходил больше года назад, поэтому новый расширенный показ вызвал большой ажиотаж среди гем-сообщества.
Стриминговая площадка получила временные эксклюзивные права на трансляцию.
Так, подписчики Netflix смогут просмотреть ролик 27 августа в 15:00 по североамериканскому восточному времени (ET);
На YouTube и других платформах видео появится через 6 часов - в 21:00 ET в тот же день.
Такое окно эксклюзивности окажется существенным для зрителей в Европе и Азии, поскольку будет определять, смотреть ли показ вечером или уже на следующее утро.
Ранее все промо-материалы и трейлеры игр студии Rockstar выходили на традиционных видеохостингах, прежде всего, на официальном канале в YouTube.
Партнерство с сервисом Netflix подчеркивает изменения в области цифрового контента:
Для большинства пользователей, не имеющих подписки, это означает лишь небольшую паузу перед появлением видео в свободном доступе на YouTube.
Со всем тем, что вокруг Grand Theft Auto 6 вспыхнула новая дискуссия еще до релиза игры. Причиной стали слухи об ограничении до 30 FPS на консолях, из-за которого многие игроки могут отказаться от покупки на старте.
Недавний вопрос об отношении игроков к возможному ограничению кадровой частоты в GTA 6 на уровне 30 FPS показал неожиданные результаты:
Эксперты отмечают, что подобные показатели вряд ли помешают игре установить абсолютные рекорды продаж.