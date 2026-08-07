Новий показ GTA 6 стане ексклюзивом Netflix: що відомо

Rockstar Games назвала дату великого показу Grand Theft Auto 6. Уже 27 серпня студія продемонструє свіжі матеріали гри, однак переглянути їх можна буде лише на Netflix.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Rockstar Games.
Останній офіційний трейлер гри виходив понад рік тому, тому новий розширений показ викликав великий ажіотаж серед гейм-спільноти.
Стрімінговий майданчик отримав тимчасові ексклюзивні права на трансляцію:
Так, передплатники Netflix зможуть переглянути ролик 27 серпня о 15:00 за північноамериканським східним часом (ET);
На YouTube та інших платформах відео з'явиться через 6 годин - о 21:00 ET того ж дня.
Таке вікно ексклюзивності виявиться суттєвим для глядачів у Європі та Азії, оскільки визначатиме, чи дивитися показ увечері, чи вже наступного ранку.
Раніше всі промо-матеріали та трейлери ігор студії Rockstar виходили на традиційних відеохостингах, насамперед на офіційному каналі в YouTube.
Партнерство із сервісом Netflix підкреслює зміни у сфері цифрового контенту:
Для більшості користувачів, які не мають передплати, це означатиме лише невелику паузу перед появою відео у вільному доступі на YouTube.
З усім тим, навколо Grand Theft Auto 6 спалахнула нова дискусія ще до релізу гри. Причиною стали чутки про обмеження до 30 FPS на консолях, через яке чимало гравців можуть відмовитися від покупки на старті.
Нещодавнє питування про ставлення гравців до можливого обмеження кадрової частоти у GTA 6 на рівні 30 FPS показало неочікувані результати:
Експерти зазначають, що подібні показники навряд чи завадять грі встановити абсолютні рекорди продажу.