Новий показ GTA 6 стане ексклюзивом Netflix: що відомо

Останній офіційний трейлер гри виходив понад рік тому, тому новий розширений показ викликав великий ажіотаж серед гейм-спільноти.

Стрімінговий майданчик отримав тимчасові ексклюзивні права на трансляцію:

Так, передплатники Netflix зможуть переглянути ролик 27 серпня о 15:00 за північноамериканським східним часом (ET);

На YouTube та інших платформах відео з'явиться через 6 годин - о 21:00 ET того ж дня.

Таке вікно ексклюзивності виявиться суттєвим для глядачів у Європі та Азії, оскільки визначатиме, чи дивитися показ увечері, чи вже наступного ранку.

Зміна стратегії Rockstar та інтерес Netflix

Раніше всі промо-матеріали та трейлери ігор студії Rockstar виходили на традиційних відеохостингах, насамперед на офіційному каналі в YouTube.

Партнерство із сервісом Netflix підкреслює зміни у сфері цифрового контенту:

Netflix прагне закріпити за собою статус майданчика для важливих подій у медіаіндустрії;

сервіс інвестує у право першого показу, щоб привернути увагу геймерів;

межі між традиційним стрімінгом кіно та ігровими анонсами поступово розмиваються.

Для більшості користувачів, які не мають передплати, це означатиме лише невелику паузу перед появою відео у вільному доступі на YouTube.

З усім тим, навколо Grand Theft Auto 6 спалахнула нова дискусія ще до релізу гри. Причиною стали чутки про обмеження до 30 FPS на консолях, через яке чимало гравців можуть відмовитися від покупки на старті.

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Технічні рішення розробників можуть завадити релізу?

Нещодавнє питування про ставлення гравців до можливого обмеження кадрової частоти у GTA 6 на рівні 30 FPS показало неочікувані результати:

56 відсотків респондентів заявили, що ліміт у 30 FPS стане приводом для повного ігнорування консольного релізу. Вони готові чекати на вихід версії для ПК.

15,6 відсотків опитаних вирішили зайняти вичікувальну позицію та оцінити стан гри після виходу, хоча не виключають купівлі під впливом загального ажіотажу.

26,4 відсотка користувачів придбають гру у будь-якому випадку, оскільки вважають реліз GTA 6 головною подією десятиліття, яку не можна пропускати.

Експерти зазначають, що подібні показники навряд чи завадять грі встановити абсолютні рекорди продажу.