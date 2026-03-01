Небензя в Нью-Йорке вдруг стал "главным миротворцем": что Россия требует в ООН

На экстренном заседании Совбеза ООН Россия цинично назвала удары США и Израиля "безрассудными" и потребовала немедленного прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил российский постпред Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Так, на экстренном заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя, чья страна ежедневно нарушает все возможные международные нормы, вдруг перевоплотился в яростного защитника международного права.

Выступая перед членами Совета Безопасности, Небензя не жалел эпитетов, называя действия США и Израиля "агрессивными" и "безрассудными". Постпред РФ, который обычно оправдывает ракетные удары по украинским городам, на этот раз потребовал немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке.

"Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты и Израиль немедленно прекратили свои действия. Мы настаиваем на возобновлении усилий на основе взаимного уважения и баланса интересов", - заявил Небензя.

Интересно, что Москва даже предложила "оказать всю необходимую помощь" для переговоров. В сети это уже успели окрестить "дипломатическим сюрреализмом", ведь страна-агрессор пытается выступать посредником в мире.

Почему Кремль так отчаянно "вписался" за Тегеран

Эксперты отмечают, что за пылкими речами Небензи стоит вполне прагматичный страх. Иран для России - не просто политический партнер, а ключевой тыл в войне против Украины.

Три главные причины паники РФ:

Угроза "Шахедам": Успешные авиаудары по заводам и логистическим центрам Ирана могут оставить российскую армию без дешевых дронов-камикадзе.

Технологическое фиаско: То, что Хаменеи не спасли никакие системы слежения, напугало не только Тегеран, но и Москву.

Дипломатическая изоляция: Потеря Ирана означает для РФ разрушение "антизападного блока", который они так тщательно выстраивали.

Пекин подыгрывает

Позицию России поддержал Китай, где также выразили "обеспокоенность территориальной целостностью" Ирана. Однако большинство членов Совбеза восприняли эти заявления скептически. Представители западных стран напомнили, что именно иранское оружие и российская агрессия являются главными дестабилизаторами мирового порядка.

Заседание закончилось без резолюций, однако оно зафиксировало важный момент: когда "оси зла" становится больно, она мгновенно вспоминает о правилах, которые сама же и растоптала.