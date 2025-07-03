Новый пакет санкций против России могут принять в ближайшее время, - журналист

По данным источников журналиста, Евросоюзу удалось договориться со Словакией, которая требовала учесть ее "потребности" во время процесса отказа от российской энергетики, которая запланирована в санкционном пакете.

"Похоже, что Словакия сегодня получила необходимые заверения от Европейской комиссии относительно постепенного отказа от российской энергетики до конца 2027 года. Это может привести к одобрению следующего пакета санкций (18-го) против России в ближайшее время", - предположил он.