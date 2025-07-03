Новий пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити найближчим часом, - журналіст

За даними джерел журналіста, Євросоюзу вдалося домовитися зі Словаччиною, яка вимагала врахувати її "потреби" під час процесу відмови від російської енергетики, яка запланована у санкційному пакеті.

"Схоже, що Словаччина сьогодні отримала необхідні запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії найближчим часом", - припустив він.