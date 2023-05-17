Новый пакет санкций ЕС против России почти готов, - Politico

Новый, 11 пакет санкций Евросоюза против России практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Несколько европейских дипломатов подтвердили, что включение запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках 11 пакета санкций ЕС маловероятно. По данным издания, против этого выступают страны, которые до сих пор закупают трубопроводный газ в России.

"Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет, - заявил дипломат из страны, которая ранее перестала покупать российский трубопроводный газ. Другой политик подчеркнул, что 11 пакет экономических ограничений практически готов, и попытка включить в него подобную меру вряд ли удастся.

До начала вторжения в Украину Россия поставляла почти 40% газа, который необходим ЕС. Сейчас объемы поставок энергоносителя упали до 8%, отмечает Politico. В том числе поставки по газопроводам "Северному потоку" в Германию и по "Ямалу" в Польшу полностью прекратились.