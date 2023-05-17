Новий пакет санкцій ЄС проти Росії майже готовий, - Politico

Новий, 11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Декілька європейських дипломатів підтвердили, що включення заборони на імпорт російського трубопровідного газу в рамках 11 пакету санкцій ЄС малоймовірне. За даними видання, проти цього виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у Росії.

"З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде, - заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ. Інший політик підкреслив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, і спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.

До початку вторгнення в Україну Росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок енергоносія впали до 8%, зазначає Politico. У тому числі постачання газопроводами "Північного потоку" до Німеччини та "Ямалу" до Польщі повністю припинилися.