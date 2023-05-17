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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії майже готовий, - Politico

Фото: пакет санкцій ЄС проти Росії практично готовий, але до нього не увійде заборона газу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новий, 11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Декілька європейських дипломатів підтвердили, що включення заборони на імпорт російського трубопровідного газу в рамках 11 пакету санкцій ЄС малоймовірне. За даними видання, проти цього виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у Росії.

"З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде, - заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ. Інший політик підкреслив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, і спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.

До початку вторгнення в Україну Росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок енергоносія впали до 8%, зазначає Politico. У тому числі постачання газопроводами "Північного потоку" до Німеччини та "Ямалу" до Польщі повністю припинилися.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Однак ЄС все ж таки має намір запровадити 11-й пакет санкцій.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії. При цьому Reuters повідомляло, що переговори щодо 11-го пакету санкцій можуть затягтися.

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