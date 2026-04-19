Новый "Орбан"? Как выборы в Болгарии могут создать проблемы для Украины

Сегодня, 19 апреля, в Болгарии состоятся парламентские выборы. На них большие шансы победить имеет пророссийский экс-президент Румен Радев.
РБК-Украина объясняет, как это может повлиять на внешнюю политику страны и повлечет ли новые проблемы для Украины.
Читайте также: Не только Венгрия: названы пять стран ЕС, где последовательно подрывают демократию
Главное:
В конце прошлого года президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и объявил досрочные выборы. А уже вскоре после этого и сам он подал в отставку, но не ушел из политики. Радев теперь идет в парламент с новым политическим проектом – "Прогрессивная Болгария".
В него вошли три партии с левым уклоном: Движение политических социал-демократов, Социал-демократическая партия и Движение "Наш народ". По опросам, у "Прогрессивной Болгарии" – 29-31%.
Главным конкурентом Радева является правый блок "Граждане за европейское развитие Болгарии" – "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) во главе с экс-премьером Бойко Борисовым с 20%.
Среди других значимых игроков – проевропейский блок "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ"), который позиционирует себя как альтернативу старым элитам, – 10%.
Также в парламент могут пройти "Движение за права и свободы – Новое начало", связанное с олигархом Деляном Пеевским, пророссийская партия "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия.
Болгария уже длительное время находится в латентном политическом кризисе. Нынешние выборы являются восьмыми за последние пять лет. Население страны политически разделено. Партии, которые его представляют, не готовы к компромиссам и не доверяют друг другу, поэтому коалиции в парламенте очень хрупкие. Все это – благоприятная среда для популистов.
Для Болгарии Радев одновременно и старый политик, и несет некоторую новизну. Он находился на посту президента с 2017 по 2026 годы, собственно во время политического кризиса. Но Болгария – парламентская республика, где наибольшие полномочия имеет правительство.
Поэтому сам Радев, с одной стороны, не имел особых полномочий прекратить кризис, а с другой – формально оставался "над схваткой".
Благодаря всему этому он является одним из немногих болгарских политиков с положительным балансом доверия. В январе этого года он досрочно покинул пост президента и основал новую партию.
"Прогрессивная Болгария" одновременно опирается на левых сельских избирателей, которые часто имеют сентимент к России и социалистическому прошлому. В то же время партия Радева получила поддержку тех, кто за годы кризиса разочаровался в других партиях.
Радев на посту президента выступал против военной помощи Украине. Мол, поставки болгарского оружия ничего не изменит на поле боя. Также он раскритиковал недавно подписанное соглашение по безопасности с Украиной, которое заключило временное болгарское правительство.
Кроме того, Радев критикует интеграцию Болгарии в еврозону и декларирует желание восстановить отношения с Москвой.
Впрочем, на посту президента Радев показал, что может быть достаточно гибким политиком и не готов идти резко против позиции Евросоюза и НАТО. Он скорее использовал свои евроскептические взгляды для торга и получения политических баллов и часто шел на компромиссы.
Так, в октябре 2022 года во время встречи Бухарестской девятки Радев отказался подписать полную декларацию в поддержку Украины, потому что не соглашался с формулировкой о ее будущем членстве в НАТО. В то же время его администрация официально заявила, что президент поддерживает все остальные положения документа – в частности, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Во время саммита Европейского совета в декабре 2022 года Радев угрожал ветировать новый пакет санкций против России, если в него включат ограничения на экспорт ядерного топлива, и призвал сосредоточиться на переговорах о перемирии. Однако в итоге он поддержал документ.
Не факт, что Радеву удастся конвертировать полученные мандаты в политическое влияние. Даже если он получит 30% голосов, как прогнозируется по опросам, этого недостаточно для единоличного назначения правительства. В этих условиях Радев будет вынужден принимать во внимание позицию тех, кто составит с ним коалицию.
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ пока заявляют, что не будут формировать коалицию с "Прогрессивной Болгарией". Но если в конце концов это произойдет, Радев, вероятно, будет избегать темы Украины как таковой, чтобы не усиливать его раскол с партнерами.
Радев также может сотрудничать с "Возрождением" и социалистами, если те пройдут в парламент. Однако и такой сценарий выглядит не слишком вероятным из-за откровенной токсичности "Возрождения".
В то же время и проевропейские партии не могут прийти к согласию между собой из-за целого ряда конфликтов в предыдущих составах парламента. Поэтому наиболее вероятным остается сценарий, когда президент предоставит Радеву право сформировать коалицию, но у того ничего не получится. А в итоге будет назначено очередное техническое правительство – до следующих внеочередных выборов.
