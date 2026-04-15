Новый Орбан для Европы? Politico назвало претендентов на роль "главного врага" ЕС

Премьер Венгрии проиграл на парламентских выборах и его титул "главного деструктора" в ЕС станет вакантным. Эстафету Виктора Орбана могут перенять сразу пять политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что изменения происходят в деликатный момент, когда блок полагается на единство, чтобы принять санкции, бюджеты и другие решения, которые все еще требуют единодушия.
В течение многих лет Орбан использовал свое право вето, чтобы заблокировать ключевые инициативы, в частности по поддержке ЕС для Украины.
"Мое впечатление такое, что политическая бизнес-модель системного и структурного дестабилизатора потерпела крах после сокрушительного поражения "Фидес" на выборах", - заявил европейский дипломат.
В то же время Politico напоминает, что в состав Евросовета все еще входят несколько соратников Орбана и несколько потенциальных новых "портчиков". Издание назвало пять политиков, которые, скорее всего, переймут эстафету от венгерского премьера и станут новым "главным врагом" блока.
Премьер Словакии часто был верным партнером Орбана в вето, присоединяясь к своему пророссийскому коллеге в блокировании санкций против Москвы и требуя исключения из кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.
Отмечается, что с уходом Орбана Фицо остается единственным ближайшим другом страны-агрессора в ЕС.
Ранее Фицо предупредил, что может наложить вето на транш в размере 90 млрд евро для Киева вместо Орбана, если венгерский лидер проиграет выборы.
Издание пишет, что 71-летний миллиардер уже продемонстрировал некоторые "склонности" в стиле Орбана. Бабиш был единственным лидером, вместе с премьерами Венгрии и Словакии, который требовал исключения Чехии из кредита ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро.
Он также призвал сократить поддержку Киева, хотя в конечном итоге не решился отменить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов в поддержку обороны Украины.
Кроме того, Бабиш критикует климатическую политику ЕС. Он резко высказывается против системы квот на выбросы углерода, утверждая, что она уничтожает чешскую промышленность.
Один из дипломатов ЕС отметил, что Мелони оказалась политиком "совсем другого толка", чем Орбан. Однако другой предупредил, что она происходит из того же политического круга, что и венгерский премьер, и ее не стоит сбрасывать со счетов.
"На последнем заседании Европейского совета единственным человеком, который согласился с Орбаном, была Мелони. Видно, что между ними существует идеологическая связь", - отметил европейский дипломат, имея в виду заявление итальянского премьера, что она понимает позицию Орбана по кредиту для Украины.
Бывший многолетний премьер-министр Словении занял второе место, отставая лишь на одно место, на выборах в прошлом месяце.
Янша, которого еще называют "мини-Трампом", в случае возвращения к власти пополнит ряды популистов в ЕС, численность которых постоянно растет.
В то же время между Яншей и Орбаном или Фицо существует заметное различие: словенский политик выступает за членство Украины в ЕС и посетил Киев в 2022 году в начале полномасштабного вторжения, чтобы выразить свою поддержку.
Радев ушел в отставку в январе, чтобы основать новую партию и баллотироваться на парламентских выборах. Politico, со ссылкой на данные опросов, пишет, что политик имеет все шансы на победу.
Это может стать проблемой для Украины и ее европейских союзников. В частности, в 2025 году Радев заявил, что Украина "обречена" в войне против России, и утверждал, что увеличение военной помощи ЕС или "засыпание Киева оружием" не является выходом из ситуации.
Он также обвинил европейских лидеров в поощрении контрнаступления Киева, заявив, что это привело к "сотням тысяч жертв" в Украине.
Напомним, партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала уверенную победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 138 из 199 мандатов. Явка составила почти 80%, что стало рекордным показателем для Венгрии со времен падения социалистического блока.
После этого Виктор Орбан признал поражение. Его позиции не спасла даже публичная поддержка со стороны Белого дома и Кремля.