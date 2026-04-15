Новый Орбан для Европы? Politico назвало претендентов на роль "главного врага" ЕС

Издание отмечает, что изменения происходят в деликатный момент, когда блок полагается на единство, чтобы принять санкции, бюджеты и другие решения, которые все еще требуют единодушия.

В течение многих лет Орбан использовал свое право вето, чтобы заблокировать ключевые инициативы, в частности по поддержке ЕС для Украины.

"Мое впечатление такое, что политическая бизнес-модель системного и структурного дестабилизатора потерпела крах после сокрушительного поражения "Фидес" на выборах", - заявил европейский дипломат.

В то же время Politico напоминает, что в состав Евросовета все еще входят несколько соратников Орбана и несколько потенциальных новых "портчиков". Издание назвало пять политиков, которые, скорее всего, переймут эстафету от венгерского премьера и станут новым "главным врагом" блока.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер Словакии часто был верным партнером Орбана в вето, присоединяясь к своему пророссийскому коллеге в блокировании санкций против Москвы и требуя исключения из кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

Отмечается, что с уходом Орбана Фицо остается единственным ближайшим другом страны-агрессора в ЕС.

Ранее Фицо предупредил, что может наложить вето на транш в размере 90 млрд евро для Киева вместо Орбана, если венгерский лидер проиграет выборы.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Издание пишет, что 71-летний миллиардер уже продемонстрировал некоторые "склонности" в стиле Орбана. Бабиш был единственным лидером, вместе с премьерами Венгрии и Словакии, который требовал исключения Чехии из кредита ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро.

Он также призвал сократить поддержку Киева, хотя в конечном итоге не решился отменить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов в поддержку обороны Украины.

Кроме того, Бабиш критикует климатическую политику ЕС. Он резко высказывается против системы квот на выбросы углерода, утверждая, что она уничтожает чешскую промышленность.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Один из дипломатов ЕС отметил, что Мелони оказалась политиком "совсем другого толка", чем Орбан. Однако другой предупредил, что она происходит из того же политического круга, что и венгерский премьер, и ее не стоит сбрасывать со счетов.

"На последнем заседании Европейского совета единственным человеком, который согласился с Орбаном, была Мелони. Видно, что между ними существует идеологическая связь", - отметил европейский дипломат, имея в виду заявление итальянского премьера, что она понимает позицию Орбана по кредиту для Украины.

Экс-премьер Словении Янез Янша

Бывший многолетний премьер-министр Словении занял второе место, отставая лишь на одно место, на выборах в прошлом месяце.

Янша, которого еще называют "мини-Трампом", в случае возвращения к власти пополнит ряды популистов в ЕС, численность которых постоянно растет.

В то же время между Яншей и Орбаном или Фицо существует заметное различие: словенский политик выступает за членство Украины в ЕС и посетил Киев в 2022 году в начале полномасштабного вторжения, чтобы выразить свою поддержку.

Экс-президент Болгарии Румен Радев

Радев ушел в отставку в январе, чтобы основать новую партию и баллотироваться на парламентских выборах. Politico, со ссылкой на данные опросов, пишет, что политик имеет все шансы на победу.

Это может стать проблемой для Украины и ее европейских союзников. В частности, в 2025 году Радев заявил, что Украина "обречена" в войне против России, и утверждал, что увеличение военной помощи ЕС или "засыпание Киева оружием" не является выходом из ситуации.

Он также обвинил европейских лидеров в поощрении контрнаступления Киева, заявив, что это привело к "сотням тысяч жертв" в Украине.