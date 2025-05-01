Новое направление атаки. Оккупанты пытаются создать плацдарм для форсирования Днепра

"Враг пытается провести форсирование водных преград и именно сейчас открыл такое, назовем это "новое" направление. Направление, на котором он активизировался и уже за несколько дней провел несколько попыток высадиться в речной зоне - это юг Днепровской системы островов. На самом юге остров, возле населенного пункта Кизомыс, остров Бугаз", - рассказал спикер.

По его словам, враг пытается высадиться на остров, захватить определенный плацдарм и с юга осуществить форсирование реки Днепр. Однако пока попытки оккупантов безуспешны.

"Если удается кому-то выжить на этих островах, то они (россияне, - ред.) там играют в такую импровизированную "робинзониаду", когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы, а через несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие, робинзоны так называемые, сдаются в плен или их уничтожают Силы обороны Украины", - сказал Волошин.

Спикер также добавил, что российская пропаганда пытается использовать этих брошенных оккупантов, заявляя о якобы захвате островов.



Фото: россияне пытаются закрепиться на островах возле Херсона (скриншот deepstatemap.live)