Новий напрямок атаки. Окупанти намагаються створити плацдарм для форсування Дніпра

Росіяни відкрили новий напрямок для форсування Дніпра на півдні України. Вони намагаються висадитися на острів Бугаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, назвемо це "новий" напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні - це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз", - розповів речник.
За його словами, ворог намагається висадитись на острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Проте наразі спроби окупантів безуспішні.
"Якщо вдається комусь вижити на цих островах, то вони (росіяни, - ред.) там грають в таку імпровізовану "робінзоніаду", коли їх звідти забрати ворог вже не може, доставляє їм дронами і продукти, і воду, боєприпаси, а за декілька днів бувають випадки, що ці російські військовослужбовці, робінзони так звані, здаються в полон або їх знищують Сили оборони України", - сказав Волошин.
Речник також додав, що російська пропаганда намагається використати цих покинутих окупантів, заявляючи про нібито захоплення островів.
Фото: росіяни намагаються закріпитися на островах біля Херсона (скриншот deepstatemap.live)
Росія продовжує тиск на кількох напрямках фронту, щоб прорвати українську оборону. Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, попри те, що Кремль оголосив про "перемир'я на 9 травня, росіяни не послабили атаки на фронті.
За словами Сирського, інтенсивність боїв навпаки зросла, окупанти зосереджуються на Покровському напрямку. Крім того, росіяни намагаються вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.
Як повідомили в Міноборони, у квітні армія РФ скинула на позиції українських військ понад 5 тисяч керованих авіабомб, з них четверть - у Курській області.
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